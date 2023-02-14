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Пятнадцать гаражей горят на востоке Москвы
Москва, Косинская улица, 10 Карта всех событий
На востоке столицы произошло возгорание в гаражном кооперативе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС во вторник, 14 февраля.
По данным ведомства, пожар произошел на Косинской улице около дома № 10. В 15:55 огонь был локализован, а в 16:05 открытое горение было ликвидировано.
Источник «ВМ», сообщил, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров и охватила 15 гаражей.
Еще одно возгорание произошло в Подмосковье на трассе М-2 «Крым». Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего прицеп транспортного средства загорелся. Для ликвидации последствий движение на участке дороги пришлось перекрывать.
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Приметы и советы
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