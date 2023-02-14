ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила прогноз роста мирового спроса на ресурс в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки (б/ с), до 2,3 миллиона. Эти данные следуют из отчета организации, которые были опубликованы во вторник, 14 февраля.

В организации также ожидают, что в текущем году увеличится спрос на нефть в КНР на 800 тысяч б/с на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Поднебесной, однако ОПЕК учитывает риски снижения прогноза по показателю в зависимости от эпидемиологической обстановки и действий китайского правительства.

В первом квартале 2023 года, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в мире вырастет на 1,9 миллиона б/с, передает ТАСС.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, принятие дальнейших решений будет исходить из ситуации на рынке.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение Москвы о сокращении нефтедобычи было принято в ответ на попытки западных стран ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья.