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Пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили на юго-западе Москвы и попытался сбежать

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили на юго-западе Москвы и попытался сбежать
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве
Москва, улица Каховка Карта всех событий

На юго-западе столицы пьяный водитель утроил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 14 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Каховка. Нарушитель, находясь за рулем Daewoo Matiz, совершил резкий маневр, не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля. Злоумышленник попытался скрыться.

Это заметил патруль вневедомственной охраны Росгвардии и заблокировал иномарку. В ответ на это водитель попытался сбежать пешком, но ему это не удалось. Мужчину задержали. Нарушителем оказался 24-летний уроженец одной из стран СНГ, который на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия был вызван наряд ГИБДД. Для дальнейших разбирательств росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

Другого злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения сотрудники вневедомственной охраны задержали на севере Москвы. Злоумышленник, вооруженный пистолетом, напал на продавщицу в торговом центре.

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