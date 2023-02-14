Киев намерен обвинить Россию в заражении территорий вблизи Чернобыля

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Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию для обвинения России в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделали во вторник, 14 февраля, в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

Утверждается, что украинские власти собираются представить мировому сообществу некие весомые доказательства, якобы подтверждающие, что в результате действий российских военных на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины.

Кроме того, норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, передает сообщение штаба РИА Новости.

Недавно миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Чернобыльской АЭС. Руководитель агентства рассказал, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины.

12 января стало известно, что МАГАТЭ планирует в ходе визита Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех атомных электростанциях республики.

До этого Гросси заявил, что посетит Украину, после чего намеревается приехать в Россию. Он также добавил, что рассчитывает встретиться с президентами обеих стран.