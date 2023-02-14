Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Киев намерен обвинить Россию в заражении территорий вблизи Чернобыля

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Киев намерен обвинить Россию в заражении территорий вблизи Чернобыля
Фото: president.gov.ua

Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию для обвинения России в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделали во вторник, 14 февраля, в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

Утверждается, что украинские власти собираются представить мировому сообществу некие весомые доказательства, якобы подтверждающие, что в результате действий российских военных на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины.

Кроме того, норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, передает сообщение штаба РИА Новости.

Недавно миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Чернобыльской АЭС. Руководитель агентства рассказал, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины.

12 января стало известно, что МАГАТЭ планирует в ходе визита Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех атомных электростанциях республики.

До этого Гросси заявил, что посетит Украину, после чего намеревается приехать в Россию. Он также добавил, что рассчитывает встретиться с президентами обеих стран.

Украина Чернобыль Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте