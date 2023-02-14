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В аэропорту Внуково пассажир украл сумочку незнакомки с крупной суммой денег

Степан Жирнов
Происшествия
В аэропорту Внуково пассажир украл сумочку незнакомки с крупной суммой денег
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

В аэропорту Внуково ожидающий своего рейса пассажир украл забытую в зале сумочку с крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, преступление произошло в зале ожидания международного аэропорта Внуково. Пассажирка забыла свою сумочку, в которой находились 1700 долларов США, 40 евро и 500 российских рублей. Вскоре гражданка обнаружила пропажу и вернулась за клатчем, но его уже не было. Ее муж обратился с заявлением в полицию.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний житель Белгородской области, который ожидал в зале собственный рейс. Он заметил клатч оставленный без присмотра, взял его и покинул зал ожидания.

Злоумышленника, который планировал в этот день отправится на отдых в Пхукет, задержали в аэропорту. Похищенное у него изъяли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый подписал обязательство о явке.

Другая кража произошла на парковке грузовых автомобилей в Подмосковье. Двое злоумышленников вскрыли пломбу на прицепе фуры, похитили из него 46 пылесосов и продали бытовую технику на столичном рынке.

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