Двое злоумышленников в Подмосковье украли из фуры 46 пылесосов

Фото: Пресс-служба МВД по Московской области

В Подмосковье двое злоумышленников похитили из грузовика 46 пылесосов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, преступление произошло на стоянке Центральной кольцевой автодороги в Дмитровском городском округе. Двое мужчин заметили фуру без присмотра, вскрыли пломбу на прицепе и похитили 46 коробок с дорогостоящими пылесосами.

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Вскоре сотрудники ГИБДД задержали мужчин в городском округе Троицк. Ими оказались граждане ближнего зарубежья 35 и 47 лет.

По их словам, часть пылесосов они продали за 560 тысяч рублей на одном из столичных рынков, а деньги поделили между собой. Остальные 28 пылесосов у них изъяли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу.

Другое преступление произошло в Балашихе. Двое злоумышленников ночью залезли в ювелирную мастерскую и вынесли украшения, которые суммарно стоили миллион рублей.