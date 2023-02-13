Двое мужчин вынесли украшения из ювелирной мастерской на миллион рублей в Балашихе. Видео
Двое мужчин ночью залезли в ювелирную мастерскую в Московской области и вынесли украшений на один миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 13 февраля.
По ее словам, преступление произошло в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов в Балашихе, в подвале которого расположена мастерская. Двое злоумышленников взломали оконную раму и проникли в помещение. Мужчины украли четыре лотка с украшениями и скрылись.
Ущерб от действий злоумышленников оценили в миллион рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские и бойцы Росгвардии задержали подозреваемых.
Во время обысков в их жилищах была обнаружена и изъята часть похищенного. Фигурантов заключили под стражу.
Еще одна кража произошла в столичном метро. Злоумышленник присвоил забытую пассажиром сумку, в которой находились 75 тысяч рублей.