Двое мужчин вынесли украшения из ювелирной мастерской на миллион рублей в Балашихе. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Двое мужчин ночью залезли в ювелирную мастерскую в Московской области и вынесли украшений на один миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, преступление произошло в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов в Балашихе, в подвале которого расположена мастерская. Двое злоумышленников взломали оконную раму и проникли в помещение. Мужчины украли четыре лотка с украшениями и скрылись.

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Ущерб от действий злоумышленников оценили в миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские и бойцы Росгвардии задержали подозреваемых.

Во время обысков в их жилищах была обнаружена и изъята часть похищенного. Фигурантов заключили под стражу.

Еще одна кража произошла в столичном метро. Злоумышленник присвоил забытую пассажиром сумку, в которой находились 75 тысяч рублей.