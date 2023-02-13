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Мужчина похитил портфель с 75 тысячами рублей у пассажира московского метро

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина похитил портфель с 75 тысячами рублей у пассажира московского метро
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В столичном метро полиция задержала мужчину, который украл портфель с документами и деньгами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 13 февраля.

По его словам, находясь в вагоне метро, мужчина заметил оставленный портфель на сиденье, где лежали документы и 75 тысяч рублей. Спрятав находку в свою сумку, он вышел из выгона и скрылся. Позже владелец портфеля обратился в полицию, которая задержала подозреваемого.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Как выяснилось, портфель он выбросил, а деньги спрятал в своей квартире, их вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна кража произошла на юго-западе столицы. Карманник похитил у пассажира метро 200 тысяч рублей.

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