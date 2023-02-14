Директор брачного агентства рассказал, что поможет парам избежать разводов

Фото: shutterstock

Брачное агентство в Нижнем Новгороде оказывает необычную услугу: перед началом совместной жизни у пар появилась возможность заключить договор «О защите чести, достоинства и личного пространства». Об этом рассказал директор брачного агентства Евгений Быстров.

Он рассказал, что жители города могут прийти в агентство и подписать документ, где указано, как будет происходить общение между будущими супругами. Пара может договориться, какие виды контроля допустимы, а какие являются нарушением личного пространства, как часто они будут обсуждать отношения.

Быстров отметил, что многие пары разводятся из-за неуважения друг к другу.

— Просто эти женщины и мужчины не умеют обсуждать личные проблемы, корректно общаться с партнером и вкладываться в то, чтобы он их услышал. Поэтому я придумал необычный способ профилактики развода, — рассказал директор агентства в комментарии NewsNN.

Психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева в разговоре с «Вечерней Москвой» описала портрет идеальной невесты, по мнению современных мужчин.