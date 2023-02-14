«Происходит через стресс»: как сезонные переводы времени влияют на здоровье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России предложили вернуть сезонные переводы времени на час весной и осенью. О том, как это влияет на здоровье человека, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Эксперт отметил, что человеческий организм начинает по-другому вести себя с приближением зимы.

— Организм готовится к зиме, снижая все жизненно важные функции, потому что ему надо сохранять энергию в условиях холодов. Мы накапливаем, задерживаем и стараемся ориентироваться по внешней среде. Если на улице темно, то проявляется элемент спячки и фактически человек находится в полусонном состоянии, — пояснил Кондрахин.

С этой точки зрения логично сдвигать время зимой, приближая его к реальному восходу солнца, уверен врач. Таким образом человек искусственно удлиняет светлые промежутки во время своего бодрствования, и организм больше находится в тонусе.

Однако в такой системе есть и минусы, подчеркнул медик.

— Если мы переводим время осенью, то весной надо будет переходить обратно, и этот час будет, наоборот, отниматься. Это происходит только через стресс, потому что у каждого человека есть свои определенные ритмы. Мы их приравниваем к тому, чтобы вставать и идти на работу в одно и то же время, — рассказал Кондрахин.

Перестройка организма в таких случаях обычно не несет значительного вреда здоровью, считает врач.

— Через 30–40 дней организм выстраивает новую систему координат и привыкает к другим условиям, — уточнил собеседник «ВМ».

При этом некоторое отрицательное влияние на здоровье все-таки возможно, добавил специалист.

— Возможно обострение хронических заболеваний, например, в таком случае: если мы привыкли пить таблетки в семь утра, то после перевода стрелок продолжим их пить в восемь утра. А это значит, что лечение организм получит на час позже, когда лекарство из организма уже вывелось. Это будет дополнительная капелька, которая внесет свою лепту в самочувствие. Но организм привыкает, и ни к чему катастрофичному это привести не должно, — объяснил Кондрахин.

По мнению эксперта, увеличенное количество светлых часов в сутках — объективное преимущество сезонных переводов стрелок. Однако критической разницы в том, сдвигать или не сдвигать время на час весной и осенью, для здоровья людей нет.