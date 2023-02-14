«С солнцем не поспоришь»: нужен ли России переход на летнее и зимнее время

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В России вновь предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. В чем суть законопроекта, что о нем думают депутаты парламентских фракций и по какому времени страна живет сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

Суть инициативы

С инициативой возврата сезонного перевода времени выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ). 13 февраля он направил соответствующий законопроект на заключение правительству.

По мнению Матвеева, стране необходимо вернуть часовые пояса и сезонные переходы к «разумному положению», которое существовало в России с 1981 по 2011 год. Переводить часы предлагается дважды в год следующим образом:

на летнее время — в последнее воскресенье марта в два часа ночи на один час вперед;

на зимнее время — в последнее воскресенье октября в три часа ночи на один час назад.

Такой подход, как полагает Матвеев, позволит более рационально использовать светлое время суток на территории страны.

— Жить надо вместе с солнцем, когда оно встает, находится в зените и заходит тогда, когда светлое время максимально совпадает с временем жизнедеятельности человека. И с этим не поспоришь, — написал депутат в своем Telegram-канале.

Что думают в Госдуме

«ВМ» побеседовала с представителями еще двух парламентских фракций. Их мнения по вопросу сезонного перехода разошлись.

Так, зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду») уверен, что стране необходим «грамотный» возврат к зимнему и летнему времени.

— Сезонное время удобно для людей, но самое главное — это довольно приличная экономия денег для страны. Если мы собираемся развивать экономику, то этот переход видится мне достаточно разумным, — считает Делягин.

При этом переход на постоянное летнее время, по которому страна жила в 2011–2014 годах, он считает ошибкой. По словам спикера, повторять былые ошибки нельзя, и очередная «реформа времени» должна быть детально продумана.

В свою очередь глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что вопрос о возвращении сезонного времени неуместен на фоне существующей в стране социальной напряженности. Перевод стрелок, по его словам, потребует «перестроить всю государственную систему» и, как следствие, повлечет значительные траты.

— Зачем сейчас стране дополнительные расходы? — задается вопросом либерал-демократ. — Передо мной избиратели ни разу не ставили вопрос о необходимости вернуть зимнее или летнее время. Тем более я помню, как эти переходы негативно влияли: люди опаздывали на поезда, самолеты, на встречи, работу, учебу. То есть в этом был свой негатив.

Нилов также напомнил, что перед переходом на постоянное зимнее время, по которому страна живет сейчас, были проведены научные исследования и учтена позиция руководства системы здравоохранения.

По какому времени живет Россия

C октября 2014 года Россия живет по постоянному зимнему времени, которое опережает астрономическое (или поясное) всего на полчаса. Так, Москва находится в часовом поясе UTC+3 по шкале всемирного координированного времени.

Переход на зимнее время был сделан для того, чтобы россияне жили по «природному» времени. До этого с 2011 по 2014 год в стране было постоянное летнее время. Тогда московское время опережало Гринвич на 1,5 часа (UTC+4).

С 1981 по 2011 год в России существовал переход на зимнее и летнее время. В разные годы стрелки часов переводили либо относительно поясного времени, либо относительно декретного (поясное плюс один час).