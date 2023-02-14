Собянин: Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Парковка на всех улицах Москвы в период с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Об этом во вторник, 14 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге.

По его словам, в указанные дни подобная инициатива коснется и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

— В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, а значит, улицы меньше загружены. 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, — отметил глава города в своем Telegram-канале.

При этом Собянин добавил, что парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

До этого в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщили, что парковка со шлагбаумом у станции метро «Борисово» возобновила свою работу после переобустройства с 7 февраля.

В свою очередь главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин пояснил, почему многие водители нарушают правила парковки.