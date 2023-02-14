Ректор РГГУ усомнился в активном использовании ChatGPT при написании диплома

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Выпускник Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), написавший дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, вероятнее всего, преувеличил ее участие в создании текста. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал ректор вуза Александр Безбородов.

— С поправкой на род деятельности автора вызывает сомнение стопроцентная правдивость рассказанной им версии событий. Кажется вполне вероятным, что ради публичной огласки и популярности в среде своих подписчиков автор мог несколько преувеличить участие чат-бота в работе, — сказал он.

Ректор заметил, что история написания диплома была рассказана самим студентом. Сам выпускник является блогером, а такая публичная огласка могла поспособствовать росту его популярности в социальных сетях, передает ТАСС.

О написании дипломной работы при помощи нейросети стало известно 1 февраля. По словам автора, он создал сам текст за 11 часов. При этом оригинальность работы составила 82 процента. Однако вскоре после публикации в Twitter истории студента им заинтересовались в вузе.