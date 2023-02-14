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Белый дом: Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом: Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине
Фото: whitehouse

Потеря Артемовска для Киева не окажет стратегического значения в исходе ситуации на Украине. Такое мнение высказал во вторник, 14 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Русские постепенно продвигаются там в последние 24–48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») падет, это не будет иметь стратегического значения для исхода, — заявил он.

По словам Кирби, украинская сторона сама решает, какие операции и с какими ресурсами она должна вести. Он также отказался раскрыть детали переговоров с Киевом, передает РИА Новости.

В последние дни ситуация в Артемовске сильно накалилась. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в ближайшее время российским войскам не удастся занять город. Ежедневно Киев подтягивает туда до 500 новых бойцов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что армия Украины не сможет начать активное наступление, так как ее силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

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