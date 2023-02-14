Авиавласти Молдавии объяснили причины закрытия воздушного пространства страны

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Причиной временного закрытия воздушного пространства Молдавии стал неопознанный летательный аппарат над территорией страны. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского управления гражданской авиации во вторник, 14 февраля.

— В Минобороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки обнаружен неопознанный объект, похожий на метеозонд. Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта... принято решение о временном закрытии воздушного пространства, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после окончания проверки воздушное пространство вновь было открыто. В настоящий момент все рейсы выполняются в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

О закрытии воздушного пространства ранее сообщила авиакомпания Air Moldova. В связи с такими обстоятельствами расписание рейсов было изменено. При этом власти Молдавии не давали официального комментария по этому поводу.

В последние дни над территорией ряда стран было сбито несколько неопознанных летающих объектов. Ситуация привлекла внимание как западных, так и российских СМИ. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему такие объекты стали появляться в небе и может ли эта информация быть политически отвлекающим маневром.