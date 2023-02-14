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Власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны

Александр Афонин
В мире
Власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны
Фото: Unsplash

Правительство Молдавии закрыло воздушное пространство республики, причины подобного решения не уточняются. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova.

— В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения, — сообщила компания на странице в Facebook*.

При этом власти Молдавии пока не дали официального комментария по этому поводу.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии. Соответствующие данные, по его словам, были якобы перехвачены украинской разведкой.

После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. Как она утверждала, план включал в себя привлечение диверсантов, которые должны были атаковать некоторые государственные здания.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины. Это в свою очередь обернется для страны обнищанием.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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