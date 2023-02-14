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Госдума приняла закон об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах

Евгений Белоусов
Общество
Госдума приняла закон об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона об особенностях регулирования в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и обращения лекарственных средств на новых территориях, присоединенных к РФ после осенних референдумов.

Данный документ, приводит нормы новых регионов в этой сфере с нормами России. Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2023 года. При этом устанавливается переходный период для приведения норм в сфере здравоохранения в соответствие с законодательством РФ, передает ТАСС.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город активно работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.

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