Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Остановивший поезд перед коляской на путях машинист рассказал о своих эмоциях

Евгений Белоусов
Происшествия
Остановивший поезд перед коляской на путях машинист рассказал о своих эмоциях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Машинист Константин Воробьев рассказал о своих первых эмоциях, когда он, подъезжая к платформе Заря в Балашихе, увидел коляску с младенцем.

— Боязнь и страх, что я могу задавить, — описал он свое состояние в первые секунды.

Воробьев рассказал, что когда все закончилось, сотрудники посадили мать с ребенком в первый вагон. Ребенок был в порядке, но у матери все равно поинтересовались, не нужно ли вызывать врачей. Женщина от скорой помощи отказалась, передает «Москва 24».

Сам инцидент произошел в 14:30 в понедельник, 13 февраля, на платформе Заря Горьковского направления. Коляска с четырехмесячным младенцем, которую мать оставила без присмотра, поехала со склона под колеса приближающегося поезда.

Машинист заметил происходящее и успел затормозить. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия и примет меры реагирования в случае необходимости.

Вскоре стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Балашиха Московская область Дети Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте