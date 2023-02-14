Остановивший поезд перед коляской на путях машинист рассказал о своих эмоциях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Машинист Константин Воробьев рассказал о своих первых эмоциях, когда он, подъезжая к платформе Заря в Балашихе, увидел коляску с младенцем.

— Боязнь и страх, что я могу задавить, — описал он свое состояние в первые секунды.

Воробьев рассказал, что когда все закончилось, сотрудники посадили мать с ребенком в первый вагон. Ребенок был в порядке, но у матери все равно поинтересовались, не нужно ли вызывать врачей. Женщина от скорой помощи отказалась, передает «Москва 24».

Сам инцидент произошел в 14:30 в понедельник, 13 февраля, на платформе Заря Горьковского направления. Коляска с четырехмесячным младенцем, которую мать оставила без присмотра, поехала со склона под колеса приближающегося поезда.

Машинист заметил происходящее и успел затормозить. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия и примет меры реагирования в случае необходимости.

Вскоре стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.