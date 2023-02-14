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Сергей Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает экспортерам города в финансировании выставок, поиске покупателей, организации переговоров и во многом другом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 14 февраля.

— В условиях санкций московским предприятиям крайне важно быстро переориентировать свою деятельность. Для поддержки столичных экспортеров в 2017 году мы специально создали Московский экспортный центр, который оперативно помог столичным компаниям найти партнеров на новых рынках, — рассказал он.

Глава города добавил, что сотрудники МЭЦ берут на себя большую часть организационной работы. Например, они планируют переговоры с покупателями, оплачивают услуги переводчиков и так далее. Благодаря этому предприниматели могут сосредоточиться на представлении своей продукции.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что по итогам 2022 года столичные экспортеры получили поддержку от города в 13 новых странах. Их продукцию увидели партнеры из Нигерии, Мексики, Аргентины, Чили, Алжира, Ирана и Турции.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в прошедшем 2022 году столица продолжала активно помогать городским предпринимателям. Благодаря этому открыть новый бизнес или развить уже существующий стало намного проще.

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