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СМИ: Овечкин покинул США из-за болезни отца

Евгений Белоусов
В мире
СМИ: Овечкин покинул США из-за болезни отца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин скоро срочно прибудет в Москву. Приезд игрока связан с проблемами со здоровьем его отца Михаила. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

По информации от близкого к ситуации источника, речь идет об отце всемирно известного хоккеиста, передает РИА Новости.

2 января Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Александр Овечкин, который в 15 матчах записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».

До этого Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке.

Здоровье Хоккей отец США Александр Овечкин
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