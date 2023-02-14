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Минобороны: Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей

Александр Афонин
Общество
Минобороны: Ту-160 выполнили плановый полет в акватории Баренцева и Норвежского морей
Фото: Минобороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили плановый полет, который прошел над акваториями Баренцева и Норвежского морей, вылет длится более 13 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России во вторник, 14 февраля.

— Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составил более 13 часов, — говорится в сообщении.

В ходе вылета экипажи самолетов свершили дозаправку в воздухе. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Видео: Минобороны РФ

До этого сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над акваторией Берингова моря. Их сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а продолжительность вылета составила свыше семи часов.

17 января ракетоносцы Ту-160 завершили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Подобные плановые вылеты совершаются на регулярной основе над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Норвежское море Баренцево море Минобороны Самолеты
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