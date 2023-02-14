Женщина напала на сотрудницу полиции на севере Москвы

Фото: СК РФ

На севере столицы женщина отказалась выполнять требования сотрудницы полиции, после чего нанесла ей телесные повреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 14 февраля.

По ее словам, инцидент произошел накануне в отделе полиции. 32-летняя женщина отказалась выполнять требования сотрудницы правоохранительных органов и применила в ее отношении физическую силу.

В результате произошедшего форма сотрудницы пришла в ненадлежащий вид, а сама женщина получила телесные повреждения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

1 февраля в Новомосковском административном округе студент педагогического колледжа напал на сотрудника службы безопасности метро. Инцидент произошел на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии.