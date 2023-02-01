Студент колледжа напал на сотрудника службы безопасности метро в ТиНАО

Фото: Пресс-центр МВД России

Москва, Сокольническая линия, метро Саларьево Карта всех событий

В Новомосковском административном округе студент педагогического колледжа напал на сотрудника службы безопасности метро. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в среду, 1 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии. Сотрудник службы безопасности решил провести досмотр багажа 18-летнего пассажира, однако молодой человек проигнорировал эти требования. В результате этого возник конфликт, в ходе которого студент ударил сотрудника, отчего тот упал на лестницу.

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Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене.

Пострадавший сотрудник службы безопасности был госпитализирован. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Другое нападение на представителей власти произошло на северо-востоке Москвы. Пьяный злоумышленник сначала избил сотрудника ресторана, расположенного в торговом центре на Широкой улице, а потом оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, которые прибыли его задерживать. Теперь мужчина предстанет перед судом.