Жертвами землетрясения в Сирии стали 1414 человек

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Окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил сирийский министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш.

— Окончательное число погибших при землетрясении — 1414 человек, пострадали 2357, — заявил он.

Министр уточнил, что эти данные не включают в себя статистику с неподконтрольных Дамаску территорий, передает РИА Новости.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Совет Безопасности организации в настоящее время пытается определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии, которые пострадали в результате серии разрушительных землетрясений.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. При этом турецкое землетрясение не должно повлечь за собой рост сейсмической активности в других странах.