В ООН заявили о попытках оценить масштабы потребностей Турции и Сирии после землетрясений

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Совет Безопасности ООН В настоящее время пытается определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии, которые пострадали в результате серии разрушительных землетрясений. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак в эфире одного из арабских телеканалов.

Часть из гуманитарных потребностей обусловлена необходимостью обеспечить доступ к людям, которые нуждаются в дополнительной помощи, заметил чиновник. По словам Хака, удовлетворение нужд пострадавших жителей Сирии будет напрямую зависеть от количества функционирующих пунктов доставки помощи из Турции, пишет Al Jazeera.

В воскресенье, 12 февраля, статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко рассказал, что российские спасатели завершили все работы в рамках спасательной операции в Сирии после землетрясения.

Первые мощные толчки в Сирии и Турции произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

После катастрофы Красный Крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи человек. Число пострадавших составило более 3,5 тысячи.