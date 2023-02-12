МЧС России завершило спасательную операцию после землетрясения в Сирии

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Спасатели МЧС России завершили все работы в рамках спасательной операции в Сирии после землетрясения. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель главы министерства Алексей Серко в воскресенье, 12 февраля.

— Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России о том, что спасательная операция завершена, но продолжается гуманитарная помощь, — сказал он.

Серко добавил, что в скором времени Россия предоставит дополнительную помощь Сирии. Так, готовятся к отправке несколько бортов с гуманитарной помощью, один из них прилетит уже в ночь на 13 февраля, передает ТАСС.

Первые мощные толчки в Сирии и Турции произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

После катастрофы Красный Крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи человек. Число пострадавших составило более 3,5 тысячи.

Однако, согласно официальным данным, в результате катаклизма погибло 1 408 человек. Количество пострадавших составляет 2 341.