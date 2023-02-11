Жертвами землетрясения в Сирии стали 1 408 человек

Фото: Unsplash

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1 408 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в сирийском министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, число пострадавших составляет 2 341, передает ТАСС.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

После катастрофы Красный Крест оценил количество погибших в Сирии в 1,5 тысячи человек. Число пострадавших составило более 3,5 тысячи. Однако эти цифры будут только увеличиваться.

Для устранения последствий катаклизма в зоны произошедшего прибыли российские спасатели. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставили специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «ВМ», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц. По его словам, причина землетрясения связана с активизацией блоков земной коры.