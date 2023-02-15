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Die Welt: Дания и Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину

Егор Провоторов
В мире
Die Welt: Дания и Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нидерланды и Дания не будут принимать участие в так называемом «танковом альянсе» государств, поставляющих более современные модели танков Leopard на Украину, сообщает во вторник, 14 февраля, газета Die Welt со ссылкой на собственные источники из правительственных кругов европейских государств.

По информации собеседников издания, страны, которые некогда были готовы поставлять вооружения, полностью отказались от участия в альянсе. Правительства Дании и Нидерландов по официальным каналам сообщили партнерам, что не будут поставлять Leopard 2 на Украину.

При этом в качестве компенсации, по информации немецких журналистов, вышеупомянутые страны выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке к передаче Киеву боевых машин Leopard 1.

В минувший вторник, 14 февраля, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. По его словам, военная техника прибудет уже в середине следующего месяца. При этом Блащак напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши.

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