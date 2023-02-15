СК установит обстоятельства подготовки Киевом информационной провокации в отношении РФ

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Следственный комитет России установит обстоятельства подготовки Украиной при поддержке западных государств провокации в отношении Российской Федерации. Об этом журналистам сообщили в среду, 15 февраля, в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, украинскими властями при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации. Ее целью служит обвинение России перед началом работы 22 февраля чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине (СВО).

— Указанным фактам будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В годовщину начала СВО Соединенные Штаты попытаются принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Это может стать тем «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.