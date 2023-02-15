В Госдуме предложили запустить ипотеку под 5 процентов для всех россиян

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Комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в РФ ипотеки для всех граждан по ставке 5 процентов без использования для этого бюджетных средств. Соответствующее письмо было направлено парламентариями в Минстрой, Центробанк и правительство.

Действующая программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена только до середины 2024 года, напомнил заместитель председателя вышеуказанного комитета Госдумы Александр Аксененко.

Предполагается, что Центральный банк России будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых, с наценкой финансовых организаций в размере 2-3 процента. Таким образом, конечная ставка по такому займу для гражданина будет не выше 5 процентов.

Как сообщают «Известия», предложение было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли эти решения в формате постановления правительства или поправок в законодательство.

Кабмин сообщил, что документ поступил в аппарат правительства РФ. Однако в Банке России отметили, что программы поддержки лиц с ипотечными кредитами, как и льготные программы кредитования, должны быть адресными, а не всеобщими.

Депутаты считают, что ограниченный по сроку характер ипотечных программ приводит к ажиотажному спросу, что стимулирует рост цен на жилье, а застройщики, понимая, что меры поддержки временны, не спешат инвестировать средства в новые проекты. Поэтому они инициировали запуск «постоянной доступной народной ипотеки» под 5 процентов годовых, которую можно запустить без затрат из бюджета.

В минувшую пятницу, 10 февраля, глава Минстроя Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой о включении мебели в стоимость ипотеки. Такая инициатива была вынесена на обсуждение в целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса.