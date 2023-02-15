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Синоптики сообщили о похолодании в Москве 15 февраля

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о похолодании в Москве 15 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до 9 градусов ниже нуля ожидает жителей столичного региона в среду, 15 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от 2 до 4 градусов мороза, а ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем ожидается до –6 градусов, а ночью похолодает до 12 градусов мороза.

Также прогнозируется северный и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. На сайте Гидрометцентра РФ сказано, что атмосферное давление составит 753-756 миллиметров ртутного столба.

С четверга, 16 февраля, в столице ожидается похолодание. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, самыми холодными днями на наступившей неделе станут пятница и суббота.

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