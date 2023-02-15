«Весна уже не за горами»: синоптик Ильин рассказал, когда в Москве начнется потепление

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Метеорологи предупреждают москвичей о похолодании в городе с четверга. Однако уже в воскресенье, 19 февраля, в столицу вновь может вернуться теплая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, в этот день в городе ожидается температура от 0 до минус 5 градусов. Также синоптик предупредил о снегопаде 17 февраля: высота снежного покрова в этот день вырастет на 2–4 сантиметра.

— В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов, — сообщил Ильин.

Метеоролог также спрогнозировал скорое наступление весны в Москве.

— Москвичей еще ждут перепады температуры, но сильных морозов ждать не стоит. Весна уже не за горами, — подчеркнул синоптик.

До этого синоптики рассказали «ВМ» о погоде в городе на этой неделе. По их словам, в столице ожидаются небольшой снег, переменная облачность и ветер. Ко второй половине недели ветер утихнет. Однако это не повлияет на погодную ситуацию в городе — к концу недели ожидается небольшое похолодание.