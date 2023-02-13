«Город может погрузиться в туман»: синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В первой половине наступившей недели дискомфорт москвичам будет доставлять достаточно плотный ветер. Однако в целом погода в столице не принесет особенных изменений в части осадков или температуры. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам собеседника «ВМ», днем столбики термометров будут находиться в пределах нуля — минус пяти градусов. По ночам же температура воздуха не будет опускаться ниже минус 10 градусов.

— В первой половине недели дискомфорт будет доставлять достаточно плотный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, — предупредил метеоролог.

Также на этой неделе ожидаются небольшой снег, переменная облачность и ветер, рассказал Ильин.

Ко второй половине недели ветер утихнет. Однако это не повлияет на погодную ситуацию в городе — к концу недели ожидается небольшое похолодание. Синоптик порекомендовал москвичам одеваться теплее.

А метеоролог Александр Голубев в разговоре с «ВМ» предупредил, что в понедельник, 13 февраля, Москва и вовсе может погрузиться в туман.

— В понедельник, 13 февраля, ожидаются переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, — отметил специалист.

Он добавил, что ночью в городе ожидается минус 8–10 градусов, а днем столбики термометров покажут плюс 1–2 градуса. Западный ветер будет дуть с умеренной скоростью.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на День святого Валентина. По его словам, температура воздуха ожидается выше нормы.