Глава Минобороны Польши обвинил Германию в начале спецоперации РФ на Украине

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Германия виновата в начале специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление во вторник, 14 февраля, сделал вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам польского министра, якобы именно поддержка немецкими властями президента России Владимира Путина стала одной из причин, по которой Москва начала свою спецоперацию на территории Донбасса.

— Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине, – отметил Блащак, слова которого приводит телеканал Polstat.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что в настоящий момент Берлин уже изменил свою политику и пытается противодействию Москве. Также министр выразил уверенность, что конфликт на Украине затянется надолго.

В минувший вторник, 14 февраля, Блащак заявил, что танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. По его словам, военная техника прибудет уже в середине следующего месяца. При этом политик напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши.