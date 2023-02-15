Какие продукты улучшают работу мозга

Натуральные стимуляторы: диетолог Соломатина перечислила продукты, которые улучшают работу мозга
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Существуют продукты, которые при употреблении улучшают работу мозга. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Насыщенные жирные кислоты
По словам специалиста, особое влияние на мозговую деятельность способна оказать омега-3.
— Она защищает нервный импульс, который необходим для полноценного функционирования человека. В организме есть миелиновая изоляция, которую могут повредить разные факторы. Это создает определенные проблемы, которых в норме быть не должно. В зависимости от того, какие связи нарушились, происходят различные проблемы со здоровьем. Например, неправильные сигналы могут спровоцировать нарушения двигательной или речевой активности. Человек понимает все, но при попытке выразить это в словах у него ничего не выходит, — пояснила врач.
В слабой форме это выражается в невнятных предложениях, которые напоминают детскую речь. Люди начинают использовать примитивные слова и с трудом связывают их в предложение, уточнила диетолог.
— Также омега-3 жирные кислоты снимают воспаления и делают кровь более жидкой. При атеросклеротических бляшках и повышенном или пониженном давлении она помогает крови проходить по сосудам и останавливать образование тромбов, — отметила Соломатина.
Среди продуктов, которые содержат насыщенные жирные кислоты, специалист выделила:
- жирную рыбу;
- грецкие орехи;
- льняное масло.
Витамины группы B
Соломатина рассказала, что в группе они усваиваются лучше. Некоторые из них очень важны для работы мозга, например витамин B12.
По ее словам, он содержится в продуктах животного происхождения:
- печени;
- разных видах мяса (например, в птице, говядине или крольчатине).
Антиоксиданты
Речь идет о витаминах группы P. К ним, по словам диетолога, относят рутин, кверцетин, рефинатроз, полифенолы.
— Эти вещества защищают клетки головного мозга от разрушения, а также сохраняют витамин C, который продлевает работу антиоксидантов и не дает им окислиться, — рассказала врач.
К таким продуктам Соломатина отнесла:
- чернику;
- гранат;
- голубику.
Витамин D
Недостаток этих веществ, уверена Соломатина, напрямую влияет на появление психических расстройств: депрессии, неусидчивости, острых психозов, отсутствия сил. Витамин D содержится:
- в печени трески;
- жирной рыбе;
- яйцах.
— Достаточно всего одной ложки печени, чтобы восполнить суточную норму витамина, — уточнила медик.
Клетчатка
По словам диетолога, клетчатка тоже благотворно влияет на деятельность мозга. Она содержится в любых видах овощей, но можно выделить один чудо-продукт:
- чеснок.
— Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах, — рассказала специалист.
Именно на воспаленные стенки устремляется холестерин — гладкую поверхность он заполнять не будет, уточнила врач.
Магний
Магний снимает нервное напряжение, что улучшает мозговую деятельность, подчеркнула диетолог.
Среди продуктов, богатых витамином, врач выделила:
- морковь;
- шпинат;
- мясо.
Магний также помогает совершать более 300 реакций в организме, вырабатывать ферменты и улучшать давление, добавила Соломатина.