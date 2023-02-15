Какие продукты улучшают работу мозга

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Существуют продукты, которые при употреблении улучшают работу мозга. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Насыщенные жирные кислоты

По словам специалиста, особое влияние на мозговую деятельность способна оказать омега-3.

— Она защищает нервный импульс, который необходим для полноценного функционирования человека. В организме есть миелиновая изоляция, которую могут повредить разные факторы. Это создает определенные проблемы, которых в норме быть не должно. В зависимости от того, какие связи нарушились, происходят различные проблемы со здоровьем. Например, неправильные сигналы могут спровоцировать нарушения двигательной или речевой активности. Человек понимает все, но при попытке выразить это в словах у него ничего не выходит, — пояснила врач.

В слабой форме это выражается в невнятных предложениях, которые напоминают детскую речь. Люди начинают использовать примитивные слова и с трудом связывают их в предложение, уточнила диетолог.

— Также омега-3 жирные кислоты снимают воспаления и делают кровь более жидкой. При атеросклеротических бляшках и повышенном или пониженном давлении она помогает крови проходить по сосудам и останавливать образование тромбов, — отметила Соломатина.

Среди продуктов, которые содержат насыщенные жирные кислоты, специалист выделила:

жирную рыбу;

грецкие орехи;

льняное масло.

Витамины группы B

Соломатина рассказала, что в группе они усваиваются лучше. Некоторые из них очень важны для работы мозга, например витамин B12.

По ее словам, он содержится в продуктах животного происхождения:

печени;

разных видах мяса (например, в птице, говядине или крольчатине).

Антиоксиданты

Речь идет о витаминах группы P. К ним, по словам диетолога, относят рутин, кверцетин, рефинатроз, полифенолы.

— Эти вещества защищают клетки головного мозга от разрушения, а также сохраняют витамин C, который продлевает работу антиоксидантов и не дает им окислиться, — рассказала врач.

К таким продуктам Соломатина отнесла:

чернику;

гранат;

голубику.

Витамин D

Недостаток этих веществ, уверена Соломатина, напрямую влияет на появление психических расстройств: депрессии, неусидчивости, острых психозов, отсутствия сил. Витамин D содержится:

в печени трески;

жирной рыбе;

яйцах.

— Достаточно всего одной ложки печени, чтобы восполнить суточную норму витамина, — уточнила медик.

Клетчатка

По словам диетолога, клетчатка тоже благотворно влияет на деятельность мозга. Она содержится в любых видах овощей, но можно выделить один чудо-продукт:

чеснок.

— Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах, — рассказала специалист.

Именно на воспаленные стенки устремляется холестерин — гладкую поверхность он заполнять не будет, уточнила врач.

Магний

Магний снимает нервное напряжение, что улучшает мозговую деятельность, подчеркнула диетолог.

Среди продуктов, богатых витамином, врач выделила:

морковь;

шпинат;

мясо.

Магний также помогает совершать более 300 реакций в организме, вырабатывать ферменты и улучшать давление, добавила Соломатина.