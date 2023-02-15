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Стала известна самая популярная госуслуга в жилищной сфере на mos.ru

Араз Салехов
Город
Стала известна самая популярная госуслуга в жилищной сфере на mos.ru
Фото: Unsplash

Государственная услуга, которая дает возможность заключить договор социального найма и дополнительные соглашения к нему, стала самой популярной на портале mos.ru в жилищной сфере. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Новая госуслуга оказалась самой востребованной у москвичей в 2022 году. За ней обратились свыше 27,3 тысячи раз, — сказал он.

Он напомнил, что данная госуслуга появилась летом прошлого года, в частности в тот период были объединены услуги по заключению договоров социального найма и дополнительных соглашений к ним, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что за три года в чате на портале mos.ru ответили почти на три миллиона вопросов горожан, более половины из которых обработал искусственный интеллект. С его помощью москвичи могут найти необходимую услугу или раздел на mos.ru, также искусственный интеллект даст ссылку на полезную инструкцию или расскажет, как оплатить коммунальные услуги.

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