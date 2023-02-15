Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 25 апреля 2022 года

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Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом в среду, 15 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, в 07:38 по московскому времени курс доллара рос на 0,33 процента — до 74,04 рубля. К 07:43 доллар прибавляет 0,27 процента и торгуется на уровне 74 рублей, свидетельствуют данные торгов на сайте Московской биржи.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что эти резервы являются важной составляющей российской экономики, однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным. Собеседник «ВМ» предположил, что в ближайшее время курс валюты вернется к уровню осени 2022 года.