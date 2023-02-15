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Советник Пушилина Гагин сообщил о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина Гагин сообщил о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром
Фото: president.gov.ua

Украинские бандформирования расстреляли группу медиков, направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил военно-политический эксперт, советник временного исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

— Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара, — сказал он.

Украинские солдаты не впервые наносят удары по медикам, аналогичные случаи были зафиксированы и на других участках фронта, цитирует Гагина ТАСС.

Также стала известна личность расстрелявшего военнопленных из России боевика ВСУ — им оказался 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко.

После того как личность военнослужащего была раскрыта, Макаренко опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил, что военные якобы не были пленными. Боец подчеркивает, что российские штурмовики во время боя сами вышли на позиции украинцев.

6 февраля Гагин заявил, что применение украинской армией химического оружия было зафиксировано на Соледарском и Артемовском направлениях 5 февраля. Уточняется, что это не первые случаи использования украинской стороной химического оружия.

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