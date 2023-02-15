Садовод Тимченко рассказал, какие растения помогают укрепить иммунитет

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Многие комнатные растения способны очистить воздух. Об этом рассказал садовод Петр Тимченко.

В частности, герань лимонная эффективна в борьбе с бактериями и защищает от вирусных заболеваний.

Каланхоэ выделяет в воздух фитонциды, которые обеззараживают его. Большое растение способно защитить достаточное пространство, чтобы человек мог создать дома или на работе безопасный уголок.

Если выращивать дома лавр, то растение будет благотворно влиять на ваш иммунитет и уничтожать микробы. Также очень полезно держать дома хвойные растения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также китайские врачи рассказали о полезных свойствах корицы. Она укрепляет иммунитет, предотвращает воспалительные процессы, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, передает «Царьград».

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Постникова рассказала «Вечерней Москве», что есть несколько несложных правил, соблюдение которых поможет болеть реже.