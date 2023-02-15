Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии

Фото: МИД РФ

Поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского коллеги Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии является попыткой неприкрытого давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 февраля.

Так, американский президент призвал Вучича заставить Россию ответить за спецоперацию на Украине.

— В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную, это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой не под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим, — отметила Захарова.

По мнению официального представителя российского МИД, США пытаются перекроить Сербию с точки зрения границ, а поздравление Байдена в данном случае является просто «хамским», передает радио Sputnik.

В начале февраля сербский лидер заявил, что Белград остался без союзников на Западе, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать американские санкции в отношении России.