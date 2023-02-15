Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии

Лейла Алиева
В мире
Захарова назвала хамским поздравление Байдена с днем государственности Сербии
Фото: МИД РФ

Поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского коллеги Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии является попыткой неприкрытого давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 февраля.

Так, американский президент призвал Вучича заставить Россию ответить за спецоперацию на Украине.

— В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную, это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой не под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим, — отметила Захарова.

По мнению официального представителя российского МИД, США пытаются перекроить Сербию с точки зрения границ, а поздравление Байдена в данном случае является просто «хамским», передает радио Sputnik.

В начале февраля сербский лидер заявил, что Белград остался без союзников на Западе, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать американские санкции в отношении России.

Мария Захарова США Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте