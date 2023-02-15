СМИ: У отца Овечкина обнаружили злокачественное новообразование

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У отца нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина обнаружили онкологию. Об этом стало известно в среду, 15 февраля.

Уточняется, что отец спортсмена был госпитализирован еще 10 февраля после обострения хронической болезни — расслаивающей аневризмы. В результате обследования специалисты обнаружили у него злокачественное новообразование и перевели в профильную больницу, передает Telegram-канал «112».

В связи с болезнью отца Овечкин накануне покинул США и отправился в Москву. Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что спортсмен покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

До этого Овечкин дал интервью американскому телеканалу на русском языке. Сразу после матча иностранный журналист задал вопрос спортсмену, хочет ли он что-нибудь передать своим родителям. В ответ на это Овечкин признался в любви своей семье на русском языке. После он перевел для публики сказанное, и болельщики на стадионе приветствовали речь аплодисментами.