Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки «единым значком» Telegram-каналов, в которых публикуется враждебная информация по отношению к России.

По мнению первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, молодежь обычно узнает информацию из Сети, в частности из Telegram-каналов. Однако, несмотря на их патриотические названия, в них может содержаться информация против России.

— После начала специальной операции было создано более ста Telegram-каналов, которые маскируются под российские, — отметил он.

В связи с этим Джабаров предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы Совфед мог получать информацию о выявленной деятельности таких враждебных каналов. В свою очередь Матвиенко поддержала данное предложение, передает РИА Новости.

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