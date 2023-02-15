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Приметы и советы

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Лейла Алиева
Общество
Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки «единым значком» Telegram-каналов, в которых публикуется враждебная информация по отношению к России.

По мнению первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, молодежь обычно узнает информацию из Сети, в частности из Telegram-каналов. Однако, несмотря на их патриотические названия, в них может содержаться информация против России.

— После начала специальной операции было создано более ста Telegram-каналов, которые маскируются под российские, — отметил он.

В связи с этим Джабаров предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы Совфед мог получать информацию о выявленной деятельности таких враждебных каналов. В свою очередь Матвиенко поддержала данное предложение, передает РИА Новости.

Недавно в России начала работать система автопоиска запрещенного контента «Окулус». С ее помощью Роскомнадзор сможет анализировать более 200 тысяч изображений в сутки. Подробнее о работе новой системы, а также о том, какой контент считается запрещенным и что грозит за его публикацию, — в материале «Вечерней Москвы».

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