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Приметы и советы

СМИ: Состояние Костомарова немного улучшилось после ампутации кистей рук

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Состояние Костомарова немного улучшилось после ампутации кистей рук
Фото: Youtube / Кубань 24

После ночного ухудшения состояние российского фигуриста Романа Костомарова немного стабилизировалось. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Есть небольшие улучшения, — сказал собеседник телеканала.

По мнению медиков, состояние спортсмена ухудшилось после ампутации кистей рук из-за пережитого стресса, передает РЕН ТВ. Официального подтверждения данной информации на текущий момент нет.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние тогда оценивалось как стабильно тяжелое.

Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, а также появились риски ампутации.

«Вечерняя Москва» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин не исключил, что к ампутации могли привести и другие повреждающие факторы, не связанные с тяжелым течением пневмонии.

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