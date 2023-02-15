СМИ: Состояние Костомарова немного улучшилось после ампутации кистей рук
После ночного ухудшения состояние российского фигуриста Романа Костомарова немного стабилизировалось. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Есть небольшие улучшения, — сказал собеседник телеканала.
По мнению медиков, состояние спортсмена ухудшилось после ампутации кистей рук из-за пережитого стресса, передает РЕН ТВ. Официального подтверждения данной информации на текущий момент нет.
Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние тогда оценивалось как стабильно тяжелое.
Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, а также появились риски ампутации.
«Вечерняя Москва» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин не исключил, что к ампутации могли привести и другие повреждающие факторы, не связанные с тяжелым течением пневмонии.