«Freak show»: Медведев высмеял действия европейских политиков в отношении России

Фото: er.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высмеял действия европейских политиков в отношении России. По его мнению, западные представители власти пытаются бороться против российского государства, не замечая собственных убытков.

— Плохо, когда глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен — прим. «ВМ») совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный гинеколог ЕС калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний. Freak show must go on, — поделился он.

Также Медведев в Telegram-канале раскритиковал действия главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который продолжает развивать военный конфликт на территории Украины.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила запретить экспорт в Россию электроники для производства дронов и вертолетов. По ее словам, новый пакет санкций в отношении России будет на 11 миллиардов евро.

2 февраля Боррель заявил, что тренировочная миссия ЕС займется подготовкой 30 тысяч украинских военнослужащих. Дипломат добавил, что ЕС предоставит Украине 25 миллионов евро на поддержку усилий по разминированию, поскольку «защита гражданских лиц и их средств к существованию» имеет приоритетное значение.