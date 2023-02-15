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Ефимов: В Москве начали производить экспресс-тесты для диагностики микрофлоры кишечника у детей

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: В Москве начали производить экспресс-тесты для диагностики микрофлоры кишечника у детей
Фото: пресс-служба

Столичная компания запустила производство медицинских тестов, позволяющих за три часа провести диагностику микробиоты кишечника у детей. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня более 200 предприятий столицы специализируются на выпуске лекарственных средств и медицинских изделий, предлагают как стандартные, так и инновационные препараты и решения для лечения и диагностики различных заболеваний, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, преимущество новой разработки — корректный результат по всем основным типам микроорганизмов, составляющих микробиоту детского кишечника, включая труднокультивируемые бактерии.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что ежегодно компания планирует выпускать свыше 15 тысяч наборов реагентов. Первые партии уже поступили в продажу.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас город работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.

Медицина Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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