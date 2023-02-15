Жилой комплекс в стиле функционализм построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры построят в поселении Сосенском. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Москомархитектура согласовала новый проект комплексной жилой застройки в ТиНАО. Мы видим действительно интересную архитектуру и продуманную инфраструктуру для будущих жильцов, — отметил он.

В частности, предусмотрено возведение учебного блока, состоящего из школы на 250 мест и детского сада на 125 детей. Общая площадь всех строений составит порядка 96 тысяч квадратных метров. Фасады выполнят в стиле функционализм в достаточно обширной цветовой палитре.

2 февраля Кузнецов рассказал, что в районе Очаково-Матвеевское планируется строительство торгового центра общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров. Новый ТЦ расположится на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе.

17 января руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты возводят и проектируют пять жилых домов по программе реновации на территории ТиНАО. Первые этажи новостройки предусмотрены для вестибюлей, лифтов, комнат дежурного, кладовых и почтовых ящиков.