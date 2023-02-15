ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает проводить исследования для определения происхождения COVID-19. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.

Недавно международный научный журнал Nature заявил о приостановке ВОЗ расследования происхождения вируса, который побудил пандемию коронавируса.

— Статья в Nature неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить. Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования — и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом, — отметил он.

По словам Жазаревича, ВОЗ продолжает запрашивать у Китая эти данные, передает РИА Новости.

В России на днях зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний.