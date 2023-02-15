Клуб китайского языка открылся в парке «Фили»

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Москва, Большая Филёвская улица, 22с14 Карта всех событий

В парке «Фили» открылся клуб китайского языка. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Овладеть им могут посетители парка в возрасте от 14 лет. На занятиях им расскажут о том, как пишутся и звучат китайские иероглифы, научат произносить общеупотребительные фразы и покажут схемы построения диалогов, — говорится в сообщении.

Участие в занятиях бесплатное. Уроки будут проходить по четвергам с 10:00 до 12:00 в павильоне «Букингдом», он расположен по адресу Большая Филевская улица, дом 22, строение 14, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в период с 14 по 26 февраля на столичных природных территориях и в экоцентрах ГПБУ «Мосприрода» пройдет марафон «Птичий слет». В рамках марафона горожане смогут посетить различные занятия, экскурсии, мастер-классы и викторины.

Также стало известно об открытии трех фотовыставок напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе. На экспозициях представлены снимки столичной резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке «Сокольники», Детском Черкизовском парке, тюбинговых и ледяных горок в районе Митино.