Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода ЗИЛ

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Территория бывшего автозавода ЗИЛ становится новым городским районом. Об этом в среду, 15 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города. Помимо жилья, рабочих мест, здесь создаются и новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные, — отметил он.

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В ближайшие годы, поделился глава города, здесь построят новую автомобильную магистраль вдоль набережных Москвы-реки с мостом через затон Новинки.

Помимо этого, в данном районе появится станция метро «ЗИЛ»: она станет началом Троицкой линии метро. Ее открытие даст жителям множество новых маршрутов, которые позволят им экономить время в пути, написал Собянин в Telegram-канале.

Накануне мэр рассказал, что открытие строящегося комплекса ремонта и обслуживания поездов метро в районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии метро в 2024 году.

7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительная готовность проходки тоннелей между строящимися станциями «ЗИЛ» и «Крымская» будущей Троицкой линии метро превышает 30 процентов.