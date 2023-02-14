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Собянин: Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

Араз Салехов
Евгений Жуков
Город
Собянин: Современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году
Фото: Telegram / Сергей Собянин

Открытие строящегося комплекса ремонта и обслуживания поездов метро в столичном районе Братеево позволит приступить к замене подвижного состава на Замоскворецкой линии метро в 2024 году. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в следующем году на линию планируется вывести современные поезда. В течение нескольких лет на Замоскворецкой линии собираются полностью заменить подвижной состав на поезда нового поколения.

— В Братеево строится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро. Первую очередь мы закончили в 2013 году и вторую очередь заканчиваем уже в этом году, — сказал он.

По словам главы города, в 2024 году комплекс начнет свою работу в полном объеме. Появление такого проекта в городе важно как для Замоскворецкой линии, так и для Большой кольцевой линии. На объекте задействованы 1,2 тысячи человек и 55 единиц техники, передает Telegram-канал мэра Москвы.

6 февраля Собянин заявил, что с 2011 года в столице построили и открыли 69 новых станций метро, учитывая МЦК, сеть городского метрополитена выросла в 1,5 раза. Вместе с появлением новых станций в столице развивается малый и средний бизнес, появляются рабочие места, а также модернизируются заброшенные промзоны.

Напомним, что специалисты к 1 мая 2023 года завершат ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Между закрытыми станциями на данный момент курсируют бесплатные автобусы КМ.

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